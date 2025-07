Fête nationale Collemiers

Fête nationale Collemiers dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

2 Rue du Presbytère Collemiers Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice. Buvette et restauration sur place et concert avec le groupe First Time. .

2 Rue du Presbytère Collemiers 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 93 77

English : Fête nationale

German : Fête nationale

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête nationale Collemiers a été mis à jour le 2025-07-01 par OT Sens et Sénonais