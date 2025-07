FÊTE NATIONALE Collioure

10h00 Rassemblement Place du 18 juin ; 10h15 Cortège ; 10h30: Cérémonie au monument aux morts ; 11h00: Dépôt de gerbe sur la stèle du général Caloni ; 11h15 Discours de Monsieur le Maire, Place du 18 juin ; 11h30 Sardanes, Place du 18 juin ; 17h30 Sardanes, Place du 18 Juin ; 22h Orchestre LES CASENOVES, Place du 18 Juin.

English :

10:00 am: Gathering, Place du 18 juin; 10:15 am: Procession; 10:30 am: Ceremony at the war memorial; 11:00 am: Laying of wreaths at the General Caloni stele; 11:15 am: Speech by the Mayor, Place du 18 juin; 11:30 am: Sardanes, Place du 18 juin; 5:30 pm: Sardanes, Place du 18 Juin; 10 pm: LES CASENOVES orchestra, Place du 18 Juin.

German :

10.00 Uhr: Versammlung auf der Place du 18 juin; 10.15 Uhr: Festzug; 10.30 Uhr: Zeremonie am Kriegsdenkmal; 11.00 Uhr: Kranzniederlegung an der Stele von General Caloni; 11.15 Uhr: Rede des Bürgermeisters auf der Place du 18 juin; 11.30 Uhr: Sardanes auf der Place du 18 juin; 17.30 Uhr: Sardanes auf der Place du 18 juin; 22 Uhr: Orchester LES CASENOVES auf der Place du 18 Juin.

Italiano :

ore 10.00: raduno in Place du 18 juin; ore 10.15: corteo; ore 10.30: cerimonia al monumento ai caduti; ore 11.00: deposizione di corone alla stele del Generale Caloni; ore 11.15: discorso del Sindaco, Place du 18 juin; ore 11.30: Sardanes, Place du 18 juin; ore 17.30: Sardanes, Place du 18 juin; ore 22.00: orchestra LES CASENOVES, Place du 18 juin.

Espanol :

10.00 h: Concentración en la plaza del 18 de junio; 10.15 h: Procesión; 10.30 h: Ceremonia en el memorial de guerra; 11.00 h: Colocación de coronas de flores en la estela del General Caloni; 11.15 h: Discurso del alcalde, plaza del 18 de junio; 11.30 h: Sardanas, plaza del 18 de junio; 17.30 h: Sardanas, plaza del 18 de junio; 22.00 h: Orquesta LES CASENOVES, plaza del 18 de junio.

L’événement FÊTE NATIONALE Collioure a été mis à jour le 2025-06-27 par OT DE COLLIOURE