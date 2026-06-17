Guntzviller

Fête nationale concert-bal

Guntzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Imaginez la place du village un soir d’été… et venez valser avec Ma Bonne Étoile !

Bal, buvette, tartes flambées-pizzas Chez Christian, paëlla Le Goût & Vous, barbecue, crêpes et glaces à partir de 18h30.

Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.

Organisé par l’Association Parents Arzviller-Guntzviller et la Commune de Guntzviller.Tout public

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Guntzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 91 44 guntzviller.mairie@orange.fr

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English :

Imagine the village square on a summer evening… and come waltz with Ma Bonne %C9toile!

Dance, refreshments, tarte flambée and pizza from Chez Christian, a food stall by Le Goût & Vous, barbecue, crêpes, and ice cream starting at 6:30 p.m.

The event will be moved to the village hall in case of bad weather.

Organized by the Arzviller-Guntzviller Parents’ Association and the Municipality of Guntzviller.

L’événement Fête nationale concert-bal Guntzviller a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DE PHALSBOURG