Fête nationale concert-bal Guntzviller
Fête nationale concert-bal Guntzviller vendredi 10 juillet 2026.
Guntzviller
Fête nationale concert-bal
Guntzviller Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Imaginez la place du village un soir d’été… et venez valser avec Ma Bonne Étoile !
Bal, buvette, tartes flambées-pizzas Chez Christian, paëlla Le Goût & Vous, barbecue, crêpes et glaces à partir de 18h30.
Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.
Organisé par l’Association Parents Arzviller-Guntzviller et la Commune de Guntzviller.Tout public
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Guntzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 91 44 guntzviller.mairie@orange.fr
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English :
Imagine the village square on a summer evening… and come waltz with Ma Bonne %C9toile!
Dance, refreshments, tarte flambée and pizza from Chez Christian, a food stall by Le Goût & Vous, barbecue, crêpes, and ice cream starting at 6:30 p.m.
The event will be moved to the village hall in case of bad weather.
Organized by the Arzviller-Guntzviller Parents’ Association and the Municipality of Guntzviller.
L’événement Fête nationale concert-bal Guntzviller a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DE PHALSBOURG