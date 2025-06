Fête nationale Concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante Place du marché Blonville-sur-Mer 13 juillet 2025 19:30

Calvados

Fête nationale Concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante Place du marché Bd Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Au programme de cette soirée :

19h30-21h Concert avec le groupe Freaky Billy (rock 50’) qui ramène dans les années 50 à l’époque du bon vieux Rock’n Roll et des Cadillacs flamboyantes ! Ce groupe mené par un jeune chanteur d’origine américaine saura endiabler la soirée en réinterprétant à sa sauce tous les standards d’Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, ainsi que des toutes nouvelles compos toutes neuves.

21h Distribution de lampions aux enfants (gratuit, dans la limite des stocks disponibles)

22h15 Départ en musique avec Piratoria vers le feu d’artifice. A bord de leur vaisseau naviguant à travers les rues étroites de nos contrées, ces 3 flibustiers sont à la recherche de leur équipage… Ils partent donc en quête d’intrépides moussaillons. Pour attirer les prétendants à cette épopée, ils font résonner les percussions, embrasent le ciel en faisant virevolter les torches et les sabres…

23h Feu d’artifice près de la gare (avenue Brigade Piron)

Retour en musique jusqu’à la place du marché

23h30-1h soirée dansante avec DJ

Restauration sur place sans réservation.

Place du marché Bd Marcel Lechanteur

Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com

English : Fête nationale Concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante

On the program for this evening:

7:30 pm 9 pm: Concert of the group Marauders who will surprise you with their mix of French and international songs

Catering and refreshments on the spot (no reservation required)

21h Distribution of lanterns to children

10:15 pm Departure in music with the band « les Trimardeurs » and their luminous locomobile until the fireworks

23h Fireworks near the station

Return with music to the market place

23h30-1h dance party with DJ

German : Fête nationale Concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante

Auf dem Programm des heutigen Abends stehen :

19.30-21.00 Uhr: Konzert mit der Gruppe « Freaky Billy » (Rock 50?), die Sie in die 50er Jahre zurückversetzt, in die Zeit des guten alten Rock?n Roll und der flammenden Cadillacs! Diese Band, die von einem jungen Sänger amerikanischer Herkunft angeführt wird, wird den Abend in Schwung bringen, indem sie alle Standards von Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis sowie brandneue Kompositionen auf ihre Weise neu interpretiert.

21 Uhr: Verteilung von Lampions an die Kinder (kostenlos, solange der Vorrat reicht)

22.15 Uhr: Musikalischer Aufbruch mit Piratoria zum Feuerwerk. An Bord ihres Schiffes, das durch die engen Straßen unseres Landes segelt, sind die drei Freibeuter auf der Suche nach ihrer Mannschaft Sie begeben sich also auf die Suche nach mutigen Schiffsjungen. Um die Bewerber anzulocken, lassen sie Trommeln erklingen und den Himmel mit Fackeln und Säbeln erleuchten

23 Uhr: Feuerwerk in der Nähe des Bahnhofs (Avenue Brigade Piron)

Musikalischer Rückweg zum Marktplatz

23.30-1 Uhr: Tanz mit DJ

Verpflegung vor Ort ohne Reservierung.

Italiano :

Il programma della serata:

19.30-21.00: Concerto del gruppo « Freaky Billy » (rock anni ’50?), che vi riporterà negli anni ’50, l’epoca del buon vecchio Rock’n Roll e delle Cadillac sgargianti! Guidata da un giovane cantante americano, questa band farà sicuramente scatenare la festa, reinterpretando standard di artisti del calibro di Elvis Presley, Little Richard e Jerry Lee Lewis, oltre a materiale inedito.

ore 21.00: Distribuzione di lanterne ai bambini (gratuita, fino a esaurimento scorte)

ore 22.15: i Piratoria salgono sul palco per i fuochi d’artificio. A bordo della loro nave che naviga tra le stradine del nostro Paese, questi 3 bucanieri sono alla ricerca della loro ciurma? Così partono alla ricerca di intrepidi marinai. Per attirare i pretendenti a questa epica avventura, fanno risuonare i tamburi, incendiano il cielo facendo roteare torce e spade?

ore 23.00: Fuochi d’artificio vicino alla stazione (viale Brigata Piron)

Ritorno musicale alla piazza del mercato

ore 23.30-1.00: Festa da ballo con DJ

Ristorazione disponibile sul posto (non è necessario prenotare).

Espanol :

En el programa de la noche:

19:30 21:00: Concierto del grupo « Freaky Billy » (rock de los años 50), que le transportará a los años 50, la época del Rock and Roll y de los Cadillacs extravagantes Dirigido por un joven cantante americano, este grupo animará la fiesta reinterpretando temas de Elvis Presley, Little Richard y Jerry Lee Lewis, así como nuevos temas.

21.00 h: Reparto de farolillos a los niños (gratuito, hasta agotar existencias)

22:15: Piratoria sube al escenario para los fuegos artificiales. A bordo de su barco que navega por las callejuelas de nuestro país, estos 3 bucaneros buscan a su tripulación? Así que parten en busca de intrépidos marineros. Para atraer pretendientes a esta épica aventura, hacen resonar los tambores, incendian el cielo haciendo girar antorchas y espadas?

23.00 h: Fuegos artificiales cerca de la estación (avenida Brigada Piron)

Regreso musical a la plaza del mercado

23.30-1.00 h: Fiesta de baile con DJ

Catering disponible in situ (no es necesario reservar).

L’événement Fête nationale Concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville