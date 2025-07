Fête Nationale Continvoir

Fête Nationale Continvoir dimanche 13 juillet 2025.

Fête Nationale

Continvoir Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Continvoir en fête à partir de 19h à la salle des fêtes

Restauration et buvette sur place

réservation conseillée 06.86.53.53.76 / 06.07.55.27.74

Animations de trompes de chasse, L’échos des Bretonnières.

Bal champêtre animé par Nolan

23h Feu d’artifice offert par la commune

Continvoir 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 76 02

English :

Continvoir en fête from 7pm in the village hall

Catering and refreshments on site

reservation recommended: 06.86.53.53.76 / 06.07.55.27.74

Hunting horn entertainment by L’échos des Bretonnières.

Country ball entertained by Nolan

11pm: Fireworks offered by the commune

German :

Continvoir en fête ab 19 Uhr in der Festhalle

Essen und Trinken vor Ort

reservierung empfohlen: 06.86.53.53.76 / 06.07.55.27.74

Animationen von Jagdhornbläsern, L’échos des Bretonnières.

Bal champêtre unter der Leitung von Nolan

23 Uhr: Von der Gemeinde angebotenes Feuerwerk

Italiano :

Continuazione della festa a partire dalle 19.00 nella sala del villaggio

Ristorazione e rinfreschi sul posto

prenotazione consigliata: 06.86.53.53.76 / 06.07.55.27.74

Animazione con corni da caccia, L’échos des Bretonnières.

Ballo country a cura di Nolan

ore 23.00: Fuochi d’artificio offerti

Espanol :

Continvoir en fête a partir de las 19h en la sala del pueblo

Catering y refrescos in situ

reserva recomendada: 06.86.53.53.76 / 06.07.55.27.74

Animación con cuerno de caza, L’échos des Bretonnières.

Baile country a cargo de Nolan

23h: Fuegos artificiales ofrecidos por la comuna

L’événement Fête Nationale Continvoir a été mis à jour le 2025-07-04 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE