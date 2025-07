Fête nationale Contz-les-Bains

Fête nationale Contz-les-Bains samedi 12 juillet 2025.

Fête nationale

Rue du Stade Contz-les-Bains Moselle

Samedi 2025-07-12 19:00:00

2025-07-12

2025-07-12

Célébrez la Fête nationale lors d’une soirée pleine de couleurs et d’émotions.

Pour commencer la soirée en douceur, profitez d’une restauration assurée par deux associations locales, accompagnée d’un bal populaire. Participez ensuite au défilé aux lampions. Le traditionnel feu d’artifice clôturera la soirée dans un tourbillon de couleurs sur le thème disco.Tout public

Rue du Stade Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 61 15

English :

Celebrate the Fête nationale with an evening of color and emotion.

To get the evening off to a smooth start, two local associations will be on hand to cater for you, accompanied by a popular dance. Then join in the lantern parade. The traditional fireworks display will bring the evening to a close in a whirlwind of disco-themed colors.

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag an einem Abend voller Farben und Emotionen.

Um den Abend gemütlich zu beginnen, genießen Sie die von zwei lokalen Vereinen organisierte Verpflegung, begleitet von einem Volkstanz. Nehmen Sie anschließend am Lampionumzug teil. Das traditionelle Feuerwerk wird den Abend in einem Farbenwirbel zum Thema Disco beenden.

Italiano :

Festeggiate la Giornata della Bastiglia con una serata all’insegna del colore e dell’eccitazione.

Iniziate la serata con il cibo e le bevande offerti da due associazioni locali, accompagnati da una danza popolare. Poi partecipate alla sfilata delle lanterne. Il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio concluderà la serata in un turbinio di colori a tema discoteca.

Espanol :

Celebre el Día de la Bastilla con una velada llena de color y emoción.

Comience la velada con la comida y la bebida de dos asociaciones locales, acompañadas de un baile popular. A continuación, participe en el desfile de farolillos. Los tradicionales fuegos artificiales cerrarán la velada en un torbellino de colores con temática de discoteca.

