Fête nationale Chemin des Tumulus Courçon

Fête nationale Chemin des Tumulus Courçon lundi 14 juillet 2025 16:00:00.

Fête nationale

Chemin des Tumulus Centre d’incendie et de secours Courçon Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-07-14 16:00:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

2025-07-14

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Courçon et la mairie vous attendent nombreux et nombreuses pour un après-midi et une soirée au centre d’incendie.

Plusieurs activités sont au programme.

Chemin des Tumulus Centre d’incendie et de secours Courçon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 60 50 amicale-courcon@sdis17.fr

English :

The Amicale des Sapeurs-Pompiers de Courçon and the town hall are looking forward to welcoming you to the fire station for an afternoon and evening.

Several activities are on the program.

German :

Die Amicale des Sapeurs-Pompiers de Courçon und die Stadtverwaltung erwarten Sie zahlreich zu einem Nachmittag und einem Abend im Feuerwehrzentrum.

Es stehen mehrere Aktivitäten auf dem Programm.

Italiano :

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Courçon e il Comune vi aspettano per un pomeriggio e una serata alla caserma dei pompieri.

Il programma prevede diverse attività.

Espanol :

La Amicale des Sapeurs-Pompiers de Courçon y el Ayuntamiento os esperan a todos para pasar una tarde y una noche en el parque de bomberos.

El programa incluye varias actividades.

