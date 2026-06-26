FETE NATIONALE Courniou
FETE NATIONALE Courniou lundi 13 juillet 2026.
Courniou
FETE NATIONALE
Courniou Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Buvette, repas, soirée animée et feu d’artifice
A partir de 19h sur l’espace de l’ancienne gare buvette et soirée animée par npj courniou, repas ( moules/frites; saucisse/frites charcuterie locale ) et feu d’artifice à partir de 23h. organisé par le comité des fêtes. .
Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 03 85
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English : FETE NATIONALE
Refreshment bar, meal, evening entertainment and fireworks
L’événement FETE NATIONALE Courniou a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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