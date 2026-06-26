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FETE NATIONALE Courniou

FETE NATIONALE Courniou lundi 13 juillet 2026.

Ville
34220 Courniou
Département
Hérault
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Tarif

Courniou

FETE NATIONALE

Courniou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Buvette, repas, soirée animée et feu d’artifice
A partir de 19h sur l’espace de l’ancienne gare buvette et soirée animée par npj courniou, repas ( moules/frites; saucisse/frites charcuterie locale ) et feu d’artifice à partir de 23h. organisé par le comité des fêtes.   .

Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 03 85 

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English : FETE NATIONALE

Refreshment bar, meal, evening entertainment and fireworks

L’événement FETE NATIONALE Courniou a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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