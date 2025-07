fête nationale Place de la mairie Cram-Chaban

fête nationale Place de la mairie Cram-Chaban samedi 19 juillet 2025.

fête nationale

Place de la mairie Place de la Mairie Cram-Chaban Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

La mairie de Cram-Chaban vous organise une fête nationale avec l’aide de l’amicale, le 19 juillet.

Pour vous, un feu d’artifice, une retraite aux flambeaux et une soirée dansante.

.

Place de la mairie Place de la Mairie Cram-Chaban 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 80 58 amicale-cram-chaban@outlook.fr

English :

The Cram-Chaban town council, with the help of the Amicale, is organizing a fête nationale on July 19.

There will be fireworks, a torchlight procession and dancing.

German :

Die Gemeindeverwaltung von Cram-Chaban organisiert für Sie mit Hilfe des Freundeskreises am 19. Juli einen Nationalfeiertag.

Für Sie gibt es ein Feuerwerk, einen Fackelzug und einen Tanzabend.

Italiano :

Il Comune di Cram-Chaban sta organizzando una festa nazionale con l’aiuto dell’associazione locale il 19 luglio.

Ci saranno fuochi d’artificio, una fiaccolata e danze.

Espanol :

El ayuntamiento de Cram-Chaban organiza el 19 de julio una fiesta nacional con la ayuda de la asociación local.

Habrá fuegos artificiales, una procesión de antorchas y bailes.

L’événement fête nationale Cram-Chaban a été mis à jour le 2025-06-27 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin