Fête nationale Zone de Loisirs Damelevières lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale

Zone de Loisirs 3 Chemin du Saulcy Damelevières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Lundi Lundi 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Fête nationale animations et feu d’artifice :

– Grand bal populaire jusque 1h du matin

– Feu d’artifice à 23h.

Repas possible sur place à partir de 19hTout public

Zone de Loisirs 3 Chemin du Saulcy Damelevières 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 70 77 damelevieres@orange.fr

English :

Fête nationale: entertainment and fireworks:

– Grand bal populaire until 1am

– Fireworks at 11pm.

Meals available on site from 7pm

German :

Nationalfeiertag: Animationen und Feuerwerk :

– Großer Volkstanz bis 1 Uhr morgens

– Feuerwerk um 23 Uhr.

Mahlzeiten können ab 19 Uhr vor Ort eingenommen werden

Italiano :

Festa nazionale: animazione e fuochi d’artificio:

– Grand bal populaire fino all’1 di notte

– Fuochi d’artificio alle 23.00.

Pasti disponibili in loco dalle 19.00

Espanol :

Fiesta nacional: espectáculos y fuegos artificiales:

– Gran baile popular hasta la 1 de la madrugada

– Fuegos artificiales a las 23.00 h.

Comidas disponibles in situ a partir de las 19.00 h

L’événement Fête nationale Damelevières a été mis à jour le 2025-07-10 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS