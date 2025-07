Fête nationale de Blangy-sur-Bresle Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle

Fête nationale de Blangy-sur-Bresle Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale de Blangy-sur-Bresle

Rue du Manoir Musée du verre Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Début : 2025-07-13 11:00:00

fin : 2025-07-14 13:00:00

Date(s) :

2025-07-13 2025-07-14

Mercredi 13 Juillet

17h Spectacle “zazou.e.s”

18h30 Bal par Adele chignon Place Georges Durand

21h30 Distribution de confettis puis parade vers le feu d’artifice tiré à 23h au musée du verre

Avec le concours de l’Harmonie Municipale, du club des Majorettes et des sapeurs-pompiers.

Itinéraire

Départ de la mairie Rue Pasteur Grande rue F. Mitterrand Rue St Denis Rue Daliphard Rue des Etangs

Rue du Manoir

Possibilité de pique-niquer au Manoir de Fontaine avant le feu d’artifice.

Jeudi 14 Juillet

Fête nationale

11h Rassemblement à la Mairie

11h15 Monument aux Morts Dépôt de gerbes et défilé Place Georges Durand Rue Pasteur Grande rue F. Mitterrand Rue St Denis Rue Notre-Dame

12h Vin d’honneur Salle des fêtes. Infos 02 35 93 50 05

Infos 02 35 93 50 05

Rue du Manoir Musée du verre Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 50 05 contact@blangysurbresle.fr

English : Fête nationale de Blangy-sur-Bresle

Wednesday, July 13th

5pm Show ?zazou.e.s?

6:30pm Ball by Adele chignon Place Georges Durand

9:30pm Distribution of confetti, then parade to the fireworks display at 11pm at the Musée du verre

With the support of the Harmonie Municipale, the Majorettes club and the fire department.

Itinerary :

Departure from the town hall Rue Pasteur Grande rue F. Mitterrand Rue St Denis Rue Daliphard Rue des Etangs

Rue du Manoir

Picnic at the Manoir de Fontaine before the fireworks.

Thursday July 14th

National holiday

11am Gather at the Town Hall

11h15 Monument aux Morts Wreath-laying and parade: Place Georges Durand ? Rue Pasteur ? Grande rue F. Mitterrand ? Rue St Denis ? Rue Notre-Dame

12pm Vin d’honneur Salle des fêtes. Info: 02 35 93 50 05

Information 02 35 93 50 05

German :

Mittwoch, 13. Juli

17h Aufführung ?zazou.e.s?

18:30 Uhr Tanz mit Adele chignon Place Georges Durand

21.30 Uhr Konfettiverteilung und Parade zum Feuerwerk, das um 23 Uhr am Glasmuseum abgefeuert wird

Unter Mitwirkung der Harmonie Municipale, des Majoretten-Clubs und der Feuerwehr.

Route:

Start am Rathaus Rue Pasteur Grande rue F. Mitterrand Rue St Denis Rue Daliphard Rue des Etangs

Rue du Manoir (Straße des Herrenhauses)

Es besteht die Möglichkeit, vor dem Feuerwerk im Manoir de Fontaine zu picknicken.

Donnerstag, 14. Juli

Nationaler Feiertag

11.00 Uhr Versammlung vor dem Rathaus

11:15 Uhr Gefallenendenkmal Kranzniederlegung und Umzug: Place Georges Durand ? Rue Pasteur ? Grande rue F. Mitterrand ? Rue St Denis ? Rue Notre-Dame ?

12 Uhr Ehrenwein Salle des fêtes. Infos: 02 35 93 50 05

Infos: 02 35 93 50 05

Italiano :

Mercoledì 13 luglio

ore 17.00 Spettacolo « zazou.e.s?

18.30 Ballo di Adele Chignon Piazza Georges Durand

21.30 Distribuzione di coriandoli, seguita da una sfilata fino allo spettacolo pirotecnico delle 23.00 al Musée du Verre

Con il sostegno dell’Harmonie Municipale, del club delle Majorettes e dei Vigili del Fuoco.

Itinerario :

Partenza dal municipio Rue Pasteur Grande rue F. Mitterrand Rue St Denis Rue Daliphard Rue des Etangs

Rue du Manoir

Picnic al Manoir de Fontaine prima dei fuochi d’artificio.

Giovedì 14 luglio

Giorni festivi

11.00 Raduno al Municipio

11.15 Monumento ai caduti deposizione di corone e sfilata: Place Georges Durand ? Rue Pasteur? Grande rue F. Mitterrand ? Rue St Denis ? Rue Notre-Dame

12:00 Vin d’honneur Salle des fêtes. Informazioni: 02 35 93 50 05

Contatto: 02 35 93 50 05

Espanol :

Miercoles 13 de Julio

17.00 h Espectáculo ?zazou.e.s?

18.30 h Baile de Adele Chignon Place Georges Durand

21.30 h Reparto de confeti, seguido de un desfile hasta los fuegos artificiales a las 23.00 h en el Musée du Verre

Con el apoyo de la Harmonie Municipale, el club de Majorettes y los bomberos.

Itinerario :

Salida del Ayuntamiento Rue Pasteur Grande rue F. Mitterrand Rue St Denis Rue Daliphard Rue des Etangs

Calle del Manoir

Picnic en el Manoir de Fontaine antes de los fuegos artificiales.

Jueves 14 de julio

Días festivos

11.00 h Concentración en el Ayuntamiento

11.15 h Memorial de Guerra Colocación de coronas y desfile: Place Georges Durand ? Calle Pasteur ? Gran calle F. Mitterrand ? Calle St Denis ? Calle Notre-Dame

12h00 Vin d’honneur Salle des fêtes. Información: 02 35 93 50 05

Contacto: 02 35 93 50 05

