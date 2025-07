Fête nationale de Bon-Encontre Bon-Encontre

Fête nationale de Bon-Encontre Bon-Encontre lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale de Bon-Encontre

Site de Tortis Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Animation DJ / Feu d’artifice à 22h45

Restauration et Buvette assurées par le RCBB

Tarifs repas : 15€/10€ et 5€ (enfants de 5 ans)

Réservations avant le 08 juillet (soir) au 06.87.56.78.33

Merci d’apporter vos couverts

Entrée gratuite .

Site de Tortis Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 07 77 s.dubourg@ville-bon-encontre.fr

English : Fête nationale de Bon-Encontre

DJ entertainment / Fireworks at 10:45pm

Food and refreshments provided by the RCBB

German : Fête nationale de Bon-Encontre

DJ / Feuerwerk um 22.45 Uhr

Für Essen und Trinken sorgt der RCBB

Italiano :

Intrattenimento con DJ / Fuochi d’artificio alle 22.45

Cibo e rinfreschi a cura dell’RCBB

Espanol : Fête nationale de Bon-Encontre

Animación con DJ / Fuegos artificiales a las 22.45 horas

Comida y refrescos a cargo del RCBB

