Fête nationale de Corvol l’Orgueilleux Terrain de sport Corvol-l’Orgueilleux

Fête nationale de Corvol l'Orgueilleux lundi 14 juillet 2025.

Terrain de sport Corvol-l'Orgueilleux Nièvre

Tarif : 8 – 8 – EUR

2025-07-14 12:00:00

2025-07-14 16:00:00

2025-07-14

Apéritif offert par la mairie, suivi d’un repas citoyen avec inscription et règlement obligatoire en mairie avant le 10 juillet adultes 15€ et enfants (6 à 12 ans) 8€ hors boissons. Menu poulet basquaise, fromage, tartelette. Structure pour les enfants et ambiance musicale. .

Terrain de sport 240 Sur les Ponts Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 13 77 mairie.corvol.lorgueilleux@wanadoo.fr

