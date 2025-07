Fête nationale de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt

Fête nationale de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale de Coye-la-Forêt

Place de la Mairie Coye-la-Forêt Oise

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Le 13 juillet, laissez-vous séduire par l’ambiance festive et authentique de Coye-la-Forêt. La commune célèbre la fête nationale avec au programme

-À partir de 19h: restauration sur la place de la mairie e et grande rue, animation musicale avec DJ Niko et DJ Wally,

-À 22h30 retrait des lampions devant la mairie,

-À 23h feu d’artifice quai du Chardonneret,

-À 23h30 bal populaire sur la place de la mairie, 0 .

Place de la Mairie Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France

