UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fruncé

Fête Nationale de Fruncé Fruncé

mardi 14 juillet 2026 · Fruncé

Fête Nationale de Fruncé Fruncé

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Ville
28190 Fruncé
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Fruncé

Fête Nationale de Fruncé

Fruncé Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Fête Nationale de Fruncé
Célébrez la Fête nationale en profitant des nombreuses animations prévues !

Au programme des festivités
– 11h30 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
– 12h Repas ( apéritif, taboulé, joue de porc au poivre, gratin dauphinois, fromage, dessert)
– 15h Début des jeux pourles petits et les grands
– Tombola
– Buvette

La journée se clôturera par un vin d’honneur dans la cour de la mairie.   .

Fruncé 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   mairie-frunce@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fruncé National Festival

L’événement Fête Nationale de Fruncé Fruncé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE