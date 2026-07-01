Informations pratiques

Fruncé

Fête Nationale de Fruncé

Fruncé Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête Nationale de Fruncé

Célébrez la Fête nationale en profitant des nombreuses animations prévues !

Au programme des festivités

– 11h30 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

– 12h Repas ( apéritif, taboulé, joue de porc au poivre, gratin dauphinois, fromage, dessert)

– 15h Début des jeux pourles petits et les grands

– Tombola

– Buvette

La journée se clôturera par un vin d’honneur dans la cour de la mairie. .

Fruncé 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mairie-frunce@orange.fr

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English :

Fruncé National Festival

L’événement Fête Nationale de Fruncé Fruncé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE