Fête Nationale de Fruncé Fruncé
mardi 14 juillet 2026 · Fruncé
Informations pratiques
Fruncé
Fête Nationale de Fruncé
Fruncé Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête Nationale de Fruncé
Célébrez la Fête nationale en profitant des nombreuses animations prévues !
Au programme des festivités
– 11h30 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
– 12h Repas ( apéritif, taboulé, joue de porc au poivre, gratin dauphinois, fromage, dessert)
– 15h Début des jeux pourles petits et les grands
– Tombola
– Buvette
La journée se clôturera par un vin d’honneur dans la cour de la mairie. .
Fruncé 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mairie-frunce@orange.fr
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English :
Fruncé National Festival
L’événement Fête Nationale de Fruncé Fruncé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE