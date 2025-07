Fête nationale: Défilé à Brive Brive-la-Gaillarde

Fête nationale: Défilé à Brive

Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

11h Prise d’armes

11h30 Défilé de troupes à pied et véhicules sur l’avenue de Paris

Passage d’avions Rafale en provenance du dispositif des Champs-Elysées.

Buffet républicain.

Brive / Esplanade Bernard Murat (devant le théâtre municipal)

A partir de 9h30 :

Exposition de véhicules du 126eRI, du Centgre de secours de Brive, et de la protection civile.

Stands de démonstration et d’information de l’Armée de Terre, de l’Armée de l’Air et de la Marine. .

Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Fête nationale: Défilé à Brive

