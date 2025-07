Fête nationale Déflé militaire Épinal

Fête nationale Déflé militaire Épinal lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale Déflé militaire

Champ de Mars Épinal Vosges

11h15 Défilé militaire et fanfare.

11h45 Aubade Fanfare kiosque du Cours.

14h30: Après-midi récréatif avec de nombreuses animations proposées par la Société des Fêtes au Parc du Château.Tout public

Champ de Mars Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00

English :

11:15 Military parade and fanfare.

11:45 Aubade Fanfare on the Cours bandstand.

2:30 pm: Afternoon of fun and entertainment by the Société des Fêtes in the Parc du Château.

German :

11.15 Uhr Militärparade und Fanfare.

11.45 Uhr Aubade Fanfare kiosque du Cours.

14.30 Uhr: Unterhaltungsnachmittag mit zahlreichen Animationen, die von der Société des Fêtes im Parc du Château angeboten werden.

Italiano :

11.15 Parata militare e banda musicale.

11.45 Ballo Fanfara nella tribuna del Cours.

14.30: Pomeriggio di divertimento e animazione organizzato dalla Société des Fêtes nel Parc du Château.

Espanol :

11.15 Desfile militar y banda de música.

11:45 Baile Fanfarria en el quiosco de música del Cours.

14.30 h: Tarde de diversión y entretenimiento organizada por la Société des Fêtes en el Parc du Château.

