Fête Nationale d’Illiers-Combray Illiers-Combray
Fête Nationale d’Illiers-Combray Illiers-Combray mardi 14 juillet 2026.
Illiers-Combray
Fête Nationale d’Illiers-Combray
Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête Nationale d’Illiers-Combray
Célébrez la Fête nationale en profitant des nombreuses animations prévues dans toute la ville !
Programme
– 10h30 Revue des sapeurs-pompiers, Place du Calvaire
– 11h Départ du défilé, Place du Calvaire avec une arrivée à l’Espace Florent d’Illiers
– 12h Vin d’honneur, Espace Florent d’Illiers
– 12h30 Déjeuner (sur réservation auprès du tabac-presse L’Europe ou du Point du Jour avant le 12 juillet)
– De 14h à 18h Animation à l’Espace Florent d’Illiers Manœuvre des Pompiers, Aubade de l’Harmonie, Buvette, Jeux pour tout âge, maquillage, structure gonflable
– 22h Retraire aux flambeaux, Place du Calvaire
– 23h Feu d’artifice, Stade Municipal .
Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 00 05
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English :
Illiers-Combray National Festival
L’événement Fête Nationale d’Illiers-Combray Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE