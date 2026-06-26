Illiers-Combray

Fête Nationale d’Illiers-Combray

Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête Nationale d’Illiers-Combray

Célébrez la Fête nationale en profitant des nombreuses animations prévues dans toute la ville !

Programme

– 10h30 Revue des sapeurs-pompiers, Place du Calvaire

– 11h Départ du défilé, Place du Calvaire avec une arrivée à l’Espace Florent d’Illiers

– 12h Vin d’honneur, Espace Florent d’Illiers

– 12h30 Déjeuner (sur réservation auprès du tabac-presse L’Europe ou du Point du Jour avant le 12 juillet)

– De 14h à 18h Animation à l’Espace Florent d’Illiers Manœuvre des Pompiers, Aubade de l’Harmonie, Buvette, Jeux pour tout âge, maquillage, structure gonflable

– 22h Retraire aux flambeaux, Place du Calvaire

– 23h Feu d’artifice, Stade Municipal .

Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 00 05

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English :

Illiers-Combray National Festival

L’événement Fête Nationale d’Illiers-Combray Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE