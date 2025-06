FÊTE NATIONALE DIMANCHE 13 JUILLET Magalas 13 juillet 2025 07:00

Hérault

FÊTE NATIONALE DIMANCHE 13 JUILLET Magalas Hérault

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Animation musicale avec « ORCHESTRE FEELING »

Repas Payant organisé par la Mairie de Magalas (Réservation obligatoire).

Feu d’artifice.

Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 20 19 accueil@ville-magalas.fr

English :

Musical entertainment with « ORCHESTRE FEELING »

Paying meal organized by the Magalas Town Hall (reservation required).

Fireworks display.

German :

Musikalische Unterhaltung mit « ORCHESTRE FEELING »

Kostenpflichtiges Essen, organisiert vom Rathaus von Magalas (Reservierung erforderlich).

Feuerwerk.

Italiano :

Intrattenimento musicale con « ORCHESTRE FEELING »

Pasto a pagamento organizzato dal Comune di Magalas (su prenotazione).

Spettacolo pirotecnico.

Espanol :

Animación musical con « ORCHESTRE FEELING »

Comida de pago organizada por el Ayuntamiento de Magalas (previa reserva).

Castillo de fuegos artificiales.

