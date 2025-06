Fête nationale du 14 juillet 2025 cérémonie et défilé républicain Chartres 14 juillet 2025 16:30

Eure-et-Loir

Fête nationale du 14 juillet 2025 cérémonie et défilé républicain Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Début : 2025-07-14 16:30:00

fin : 2025-07-14 17:30:00

2025-07-14

Comme chaque année, Chartres vous réserve une journée haute en couleurs pour célébrer la fête nationale.

Les traditionnels cérémonie et défilé républicain s’étendront autour de la place des Épars. Au milieu de l’après-midi, les forces de l’ordre et de sécurité défileront le long des boulevards au rythme de l’Orchestre d’Harmonie de Chartres. .

Place des Épars

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Like every year, Chartres has a colorful day in store to celebrate the national holiday.

German :

Wie jedes Jahr hält Chartres einen farbenfrohen Tag für Sie bereit, um den Nationalfeiertag zu begehen.

Italiano :

Come ogni anno, Chartres ha in serbo una giornata colorata per celebrare i giorni festivi.

Espanol :

Como cada año, Chartres reserva una jornada llena de color para celebrar las fiestas.

L’événement Fête nationale du 14 juillet 2025 cérémonie et défilé républicain Chartres a été mis à jour le 2025-06-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES