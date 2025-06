Fête Nationale du 14 juillet Aigondigné 14 juillet 2025 09:00

Deux-Sèvres

Fête Nationale du 14 juillet Rue René Gaillard Aigondigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 09:00:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Programme du 14 juillet à MOUGON Stade René Gaillard

9H00 Randonnée de 7km proposée par Les Randonneurs Mougonnais

12H00 Pique-nique

14H30 Concours de pétanque proposé par Thorigné Pétanque

20H00 Dîner organisé par les ACCA d’Aigonnay, Mougon

et Thorigné. Réservation en Mairie avant le 8 juillet et règlement par chèque. Food-trucks et buvette

19H-20h30 Animation musicale

21H-00h30 Bal populaire

23H00 Feu d’artifice .

Rue René Gaillard

Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 20 61 communication@aigondigne.fr

English : Fête Nationale du 14 juillet

German : Fête Nationale du 14 juillet

Italiano :

Espanol : Fête Nationale du 14 juillet

L’événement Fête Nationale du 14 juillet Aigondigné a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Pays Mellois