Fête Nationale du 14 juillet bal populaire et feu d’artifice Horbourg-Wihr 14 juillet 2025 19:00

Haut-Rhin

9 rue de Lorraine Horbourg-Wihr Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14 23:59:00

2025-07-14

Venez participer au bal populaire et au feu d’artifice du 14 juillet.

Une petite restauration et une buvette seront mise en place.

Venez partager un moment de convivialité et de joie, en célébrant l’esprit de la Fête Nationale.

Le point culminant de la soirée sera sans aucun doute le magnifique feu d’artifice qui illuminera le ciel de Horbourg-Wihr.

Préparez-vous à être émerveillés par un spectacle pyrotechnique éblouissant, conçu pour ravir petits et grands.

Elle a pour but de rassembler la communauté et de célébrer ensemble les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui sont chères à notre pays.

Ne manquez pas cet événement exceptionnel ! .

9 rue de Lorraine

Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 18 90 mairie@horbourg-wihr.fr

English :

Come and take part in the popular ball and fireworks on July 14th.

Snacks and refreshments will be available.

German :

Nehmen Sie am Volksball und am Feuerwerk des 14. Juli teil.

Für kleine Snacks und Getränke ist gesorgt.

Italiano :

Partecipate alla danza popolare e ai fuochi d’artificio del 14 luglio.

Saranno disponibili spuntini e bevande.

Espanol :

Venga y participe en el baile popular y los fuegos artificiales del 14 de julio.

Habrá aperitivos y refrescos.

L’événement Fête Nationale du 14 juillet bal populaire et feu d’artifice Horbourg-Wihr a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme de Colmar