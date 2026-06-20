Informations pratiques

Horbourg-Wihr

Fête Nationale du 14 juillet bal populaire et feu d’artifice

9 rue de Lorraine Horbourg-Wihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

Laissez-vous émerveiller par le feu d’artifice de Horbourg-Wihr et participer à son indémodable bal populaire !

Venez partager un moment de convivialité et de joie, en célébrant l’esprit de la Fête Nationale.

Le point culminant de la soirée sera sans aucun doute le magnifique feu d’artifice qui illuminera le ciel de Horbourg-Wihr.

Préparez-vous à être émerveillés par un spectacle pyrotechnique éblouissant, conçu pour ravir petits et grands.

Profitez également de ce moment de convivialité en dansant lors du bal populaire !

Ne manquez pas cet événement exceptionnel ! .

9 rue de Lorraine Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 18 90 mairie@horbourg-wihr.fr

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English :

Let yourself be %E9enchanted by the fireworks in Horbourg-Wihr and join in %E0 its ever-popular street festival!

L’événement Fête Nationale du 14 juillet bal populaire et feu d’artifice Horbourg-Wihr a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Colmar