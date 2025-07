Fête nationale du 14 Juillet Gymase de Châteauneuf Châteauneuf-sur-Isère

Fête nationale du 14 Juillet

Gymase de Châteauneuf 4, Place Niederrieden Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Le Comité des fêtes organise de nombreuses animations pour la Fête Nationale du 14 Juilllet au niveau du gymnase de Châteauneuf !

English :

The Comité des fêtes is organizing a host of events for the Fête Nationale on July 14th at the Châteauneuf gymnasium!

German :

Das Festkomitee organisiert zahlreiche Animationen für den Nationalfeiertag am 14. Juli in der Sporthalle von Châteauneuf!

Italiano :

Il Comité des fêtes sta organizzando una serie di eventi per le celebrazioni della Giornata della Bastiglia il 14 luglio presso la palestra di Châteauneuf!

Espanol :

El Comité de Fiestas organiza numerosos actos para celebrar el Día de la Bastilla el 14 de julio en el gimnasio de Châteauneuf

