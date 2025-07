Fête nationale du 14 juillet Gujan-Mestras

Fête nationale du 14 juillet Gujan-Mestras lundi 14 juillet 2025.

Rue du Port de Larros Gujan-Mestras Gironde

Début : 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14 00:00:00

2025-07-14

19h Ouverture de la buvette et de la restauration par l’Association Gujan-Mestras en Fêtes

20h00 Concert PUSH GRANDMA IN THE NETTLES

Ce sont 8 musiciens survitaminés, chanteuse, chanteur/guitariste, guitariste, bassiste, batteur, et une section cuivres, qui électrisent vos soirées autour d’un répertoire de standards pop, rock et groove revisités !

Un cocktail détonnant mêlant tension électrique et mélodies aériennes…

23h30 Feu d’artifice

00h00 Bal Populaire

Push Grandma In The Nettles revient pour vous faire danser jusqu’à 01h00. .

Rue du Port de Larros Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine

