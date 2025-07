Fête nationale du 14 juillet Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre

Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Fête du 14 juillet à Pescalis.

Dès 9h 12 km de Pescalis, course de 6 km et 12 km au cœur de la nature.

À 20h Place à la musique avec la fanfare Olaïtan, pour une ambiance rythmée et chaleureuse.

À 23h Un feu d’artifice viendra illuminer le ciel et clôturer cette belle journée en beauté.

Buvette et restauration sur place. .

Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44 mairie@moncoutantsursevre.fr

