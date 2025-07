Fête nationale du 14 juillet Saint-Vaast-la-Hougue

Fête nationale du 14 juillet Saint-Vaast-la-Hougue lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale du 14 juillet

Le Port Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

10h à 12h distribution de brioches à tous les enfants à la mairie.

15h à 17h jeux traditionnels à la Hougue.

A partir de 21h30 bal populaire sur la Place Général de Gaulle avec le groupe Horizon.

22h15 retraite aux flambeaux avec la Batucada Pomélé.

Vente des lampions, Place Belle Isle à partir de 21h.

23h30 feu d’artifice tiré sur la grande jetée.

Le Port Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 88 62 30 philippe.leborgne@saintvaastlahougue.fr

English : Fête nationale du 14 juillet

Town of Saint-Vaast-la-Hougue

National holiday

Monday, July 14, 2025

10am to 12pm: distribution of brioches to all children at the town hall

3pm to 5pm: Traditional games at La Hougue

From 9:30pm: popular dance at Place Général de Gaulle

with the Horizon group

10.15pm: Torchlight procession with the Batucada Pomélé

lantern sale on Place Belle Isle from 9pm

11:30 pm: fireworks display on the main pier

German :

10.00 bis 12.00 Uhr: Verteilung von Brioches an alle Kinder im Rathaus.

15:00 bis 17:00 Uhr: Traditionelle Spiele in La Hougue.

Ab 21:30 Uhr: Volkstanz auf dem Place Général de Gaulle mit der Gruppe Horizon.

22.15 Uhr: Fackelzug mit der Batucada Pomélé.

Verkauf von Lampions, Place Belle Isle ab 21 Uhr.

23:30 Uhr: Feuerwerk auf der großen Mole.

Italiano :

dalle 10 alle 12: distribuzione di brioches a tutti i bambini presso il municipio.

dalle 15.00 alle 17.00: giochi tradizionali a La Hougue.

Dalle 21.30: danza popolare in Place Général de Gaulle con il gruppo Horizon.

ore 22.15: Fiaccolata con la Batucada Pomélé.

Vendita di lanterne in Place Belle Isle dalle 21.00.

ore 23.30: spettacolo pirotecnico sul molo principale.

Espanol :

de 10.00 a 12.00 h: reparto de brioches a todos los niños en el ayuntamiento.

de 15.00 a 17.00 h: juegos tradicionales en La Hougue.

A partir de las 21.30 h: baile popular en la plaza Général de Gaulle con el grupo Horizon.

22.15 h: desfile de antorchas con la Batucada Pomélé.

Venta de farolillos en la plaza Belle Isle a partir de las 21.00 h.

23.30 h: Castillo de fuegos artificiales en el muelle principal.

