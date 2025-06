Fête nationale du 14 jullet – Argenton-sur-Creuse 13 juillet 2025 21:00

Indre

Fête nationale du 14 jullet Place de la République Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 21:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-13

¨Fête Nationale des 13 et 14 juillet à Argenton sur Creuse.

Bals les 13 et 14 juillet, animations pour les enfants; feu d’artifice, retraite aux flambeaux, barques illuminées. .

Place de la République

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 12 50

English :

¨Fête Nationale on July 13 and 14 in Argenton sur Creuse.

German :

¨Nationalfeiertag am 13. und 14. Juli in Argenton sur Creuse.

Italiano :

festa nazionale il 13 e 14 luglio ad Argenton sur Creuse.

Espanol :

fiesta Nacional los días 13 y 14 de julio en Argenton sur Creuse.

L’événement Fête nationale du 14 jullet Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Vallée de la Creuse