Fête nationale du Court-métrage Micro-Folie Diffusion de films d’animation Sainte-Anne-d’Auray
Fête nationale du Court-métrage Micro-Folie Diffusion de films d’animation Sainte-Anne-d’Auray mercredi 25 mars 2026.
Fête nationale du Court-métrage Micro-Folie Diffusion de films d’animation
11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 16:30:00
fin : 2026-03-25 17:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Dans le cadre de la Fête nationale du Court-Métrage, l’Académie propose la diffusion du programme Mon jardin merveilleux .
Venez découvrir 5 petits films poétiques et amusants autour de la nature. A la suite, un atelier créatif permettra d’imaginer son jardin merveilleux.
Ouvert à tous à partir de 4 ans.
Rendez-vous à la médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray.
Inscription recommandée par mail ou téléphone .
11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 57 35
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L’événement Fête nationale du Court-métrage Micro-Folie Diffusion de films d’animation Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon