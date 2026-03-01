Fête nationale du Court-métrage Micro-Folie Diffusion de films d’animation

11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 16:30:00

fin : 2026-03-25 17:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Dans le cadre de la Fête nationale du Court-Métrage, l’Académie propose la diffusion du programme Mon jardin merveilleux .

Venez découvrir 5 petits films poétiques et amusants autour de la nature. A la suite, un atelier créatif permettra d’imaginer son jardin merveilleux.

Ouvert à tous à partir de 4 ans.

Rendez-vous à la médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray.

Inscription recommandée par mail ou téléphone .

11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 57 35

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English :

L’événement Fête nationale du Court-métrage Micro-Folie Diffusion de films d’animation Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon