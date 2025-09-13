Fête Nationale du sport Le Touquet-Paris-Plage
Fête Nationale du sport Le Touquet-Paris-Plage samedi 13 septembre 2025.
Fête Nationale du sport
Salle des Quatre Saisons Avenue de l’Hippodrome Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
2025-09-13
Mercredi 19 juin 2024
Journée olympique et paralympique.
Animations sportives gratuites au profit des enfants de 2 ans et demi à 14 ans.
De 9h à 11h45, salle Gérard Bascoulergue.
Pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans.
De 14h30 à 16h30, champ des sports.
Pour les enfants de 6 ans à 14 ans. .
Salle des Quatre Saisons Avenue de l’Hippodrome Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
