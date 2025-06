Fête nationale Eguisheim 12 juillet 2025 11:00

Haut-Rhin

Fête nationale Place du Château St-Léon Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-12 11:00:00

fin : 2025-07-13 23:00:00

Date(s) :

2025-07-12

2025-07-13

2025-07-14

Célébrez la Fête nationale dans l’ambiance festive de la place principale du village et venez danser lors du bal sous les lampions !

Célébrez la Fête nationale dans l’ambiance festive de la place principale du village. Durant 3 jours, le Foyer Club Saint-Léon vous prépare ses fameuses tartes flambées cuites au feu de bois.

Animation musicale, buvette et petite restauration sur place. Bal sous les lampions le samedi soir et le dimanche soir. 0 .

Place du Château St-Léon

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 08 33 12 basketexa@gmail.com

English :

Celebrate the Fête Nationale in the festive atmosphere of the village’s main square, and dance the night away under the lanterns!

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag in der festlichen Atmosphäre des Hauptplatzes des Dorfes und tanzen Sie beim Ball unter Lampions!

Italiano :

Festeggiate la Giornata della Bastiglia nell’atmosfera festosa della piazza del paese e venite a ballare tutta la notte sotto le lanterne!

Espanol :

Celebre el Día de la Bastilla en el ambiente festivo de la plaza del pueblo y venga a bailar toda la noche bajo los farolillos

L’événement Fête nationale Eguisheim a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach