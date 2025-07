Fête nationale Esvres

Fête nationale Esvres dimanche 13 juillet 2025.

Esvres Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-07-13 18:30:00

2025-07-13

Fête Nationale Dimanche 13 juillet 2025 à Esvres

18h30 Revue des sapeurs-pompiers, Parvis de la salle des fêtes

19h00 Concert de l’Union musicale, Salle des fêtes

20h00 Apéritif républicain, Jardin de la mairie

22h00 Distribution de flambeaux, Devant la mairie

22h30 Retraite aux flambeaux, Départ devant la mairie

23h00 Feu d’artifice, Prairie des Forges

23h30 Bal populaire animé par DJ Jayrom Gé, Parvis de la salle des fêtes .

Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 35 36 info@esvres.fr

English :

Fête Nationale Sunday, July 13th 2025 in Esvres

From 6:30 pm entertainment

10:30 pm Torchlight procession

11:00 pm Fireworks

11:30 pm Popular ball with DJ Jayrom Gé

German :

Nationalfeiertag Sonntag, 13. Juli 2025 in Esvres

Ab 18.30 Uhr Animationen

22.30 Uhr Fackelzug (Retraite aux Fambeaux)

23.00 Uhr Feuerwerk

23.30 Uhr Volksball unter der Leitung von DJ Jayrom Gé

Italiano :

La città di Esvres festeggia la Festa della Bastiglia! In programma: alle 18.30 rassegna dei vigili del fuoco (Parvis de la salle des fêtes), alle 19.00 concerto dell’Union Musicale d’Esvres (Salle des fêtes), alle 20.00 aperitivo repubblicano (Jardin de la mairie), alle 22.00 distribuzione di fiacc

Espanol :

La ciudad de Esvres celebra el Día de la Bastilla Programa: 18.30 h: revista de los bomberos (Parvis de la salle des fêtes), 19.00 h: concierto de la Unión Musical de Esvres (Salle des fêtes), 20.00 h: aperitivo republicano (Jardin de la mairie), 22.00 h: reparto de antorchas delante del ayuntamient

