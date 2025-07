Fête Nationale et feu d’artifice à Aumale Aumale

Fête Nationale et feu d’artifice à Aumale Aumale dimanche 13 juillet 2025.

Fête Nationale et feu d’artifice à Aumale

Etang de la villa des Houx Aumale Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-13

Programme du week-end

Dimanche 13 Juillet

– De 8h30 à 12h30 Rassemblement de voitures anciennes 2CV Club Parking Louis Philippe

– 18h30 à 21h30 Parking de la piscine

Barbecue des sapeurs-pompiers Mini concert par l’harmonie municipale d’Aumale

– 22h Retraite aux flambeaux pour lancer les animations du 14 juillet Départ du parking de la piscine

Infos 02 35 93 40 50 (mairie)

Lundi 14 Juillet

En matinée commémorations

– 10h30 rassemblement des autorités locales dans la cour de l’hôtel de ville / Manifestation au monument aux Morts / dépôt de gerbe et remise de diplômes et décorations. Participation de l’Harmonie Municipale

– 11h15 Revue de la compagnie des sapeurs-pompiers et défilé en ville.

– 12h00 vin d’honneur sous la halle au beurre

A partir de 14h Jeux gonflables pour les enfants / Jeux à la piscine municipale

21h00 Grand bal populaire gratuit Étangs villa des Houx

23h00 Feu d’artifice et poursuite du bal

Infos 02 35 93 40 50 (mairie)

Programme du week-end

Dimanche 13 Juillet

– De 8h30 à 12h30 Rassemblement de voitures anciennes 2CV Club Parking Louis Philippe

– 18h30 à 21h30 Parking de la piscine

Barbecue des sapeurs-pompiers Mini concert par l’harmonie municipale d’Aumale

– 22h Retraite aux flambeaux pour lancer les animations du 14 juillet Départ du parking de la piscine

Infos 02 35 93 40 50 (mairie)

Lundi 14 Juillet

En matinée commémorations

– 10h30 rassemblement des autorités locales dans la cour de l’hôtel de ville / Manifestation au monument aux Morts / dépôt de gerbe et remise de diplômes et décorations. Participation de l’Harmonie Municipale

– 11h15 Revue de la compagnie des sapeurs-pompiers et défilé en ville.

– 12h00 vin d’honneur sous la halle au beurre

A partir de 14h Jeux gonflables pour les enfants / Jeux à la piscine municipale

21h00 Grand bal populaire gratuit Étangs villa des Houx

23h00 Feu d’artifice et poursuite du bal

Infos 02 35 93 40 50 (mairie) .

Etang de la villa des Houx Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 40 50

English : Fête Nationale et feu d’artifice à Aumale

Weekend program:

Sunday July 13 :

– From 8:30 am to 12:30 pm ? Classic car gathering 2CV Club ? Parking Louis Philippe

– 6:30 pm to 9:30 pm ? Swimming pool parking lot

Fire department barbecue ? Mini concert by the Aumale municipal band

– 10pm Torchlight procession to launch the July 14th entertainment Leaving from the pool parking lot

Info 02 35 93 40 50 (mairie)

Monday July 14th :

Morning commemorations

– 10:30 am: Gathering of local authorities in the courtyard of the town hall / Demonstration at the war memorial / wreath-laying and presentation of diplomas and decorations. Participation of the Harmonie Municipale

– 11h15 ? Review of the firefighting company and parade through town.

– 12:00 pm: vin d?honneur in the butter hall

From 2pm Inflatable games for children / Games at the municipal swimming pool

9:00 p.m.: Free popular dance ? Étangs villa des Houx

11:00 pm: Fireworks and continuation of the ball

Info: 02 35 93 40 50 (town hall)

German :

Programm für das Wochenende :

Sonntag, den 13. Juli :

– Von 8.30 bis 12.30 Uhr ? Oldtimertreffen 2CV Club ? Parkplatz Louis Philippe

– 18.30 bis 21.30 Uhr ? Parkplatz des Schwimmbads ?

Grillfest der Feuerwehr ? Minikonzert der Harmonie Municipale d’Aumale

– 22h Fackelzug, um die Animationen des 14. Juli zu starten Start am Parkplatz des Schwimmbads

Infos: 02 35 93 40 50 (Rathaus)

Montag, 14. Juli :

Am Vormittag Gedenkfeiern

– 10:30 Uhr: Versammlung der örtlichen Behörden im Hof des Rathauses / Demonstration zum Gefallenendenkmal / Kranzniederlegung und Überreichung von Diplomen und Auszeichnungen. Teilnahme der Harmonie Municipale (Stadtkapelle)

– 11h15 ? Revue der Feuerwehrkompanie und Parade durch die Stadt.

– 12:00 Uhr Ehrenwein in der Butterhalle

Ab 14:00 Uhr Aufblasbare Spiele für Kinder / Spiele im städtischen Schwimmbad

21.00 Uhr: Großer kostenloser Volkstanz ? Teiche Villa des Houx

23.00 Uhr: Feuerwerk und Fortsetzung des Balls

Infos: 02 35 93 40 50 (Rathaus)

Italiano :

Programma del fine settimana:

Domenica 13 luglio:

– Dalle 8.30 alle 12.30 ? Raduno di auto d’epoca Club 2CV ? Parcheggio Louis Philippe

– dalle 18.30 alle 21.30 ? Parcheggio della piscina

Grigliata dei Vigili del Fuoco ? Mini concerto della Banda Municipale di Aumale

– ore 22.00 Fiaccolata di lancio dell’animazione del 14 luglio Partenza dal parcheggio della piscina

Informazioni: 02 35 93 40 50 (municipio)

Lunedì 14 luglio :

Commemorazioni mattutine

– 10:30: Raduno delle autorità locali nel cortile del Municipio / Manifestazione al Monumento ai Caduti / Deposizione di corone e consegna di diplomi e decorazioni. Partecipazione di Harmonie Municipale

– 11h15 ? Rassegna dei Vigili del Fuoco e sfilata per la città.

– 12.00: Vin d’honneur nella sala del burro

Dalle 14:00: Giochi gonfiabili per bambini / Giochi alla piscina comunale

ore 21.00: Ballo popolare gratuito ? Danze popolari gratuite nella villa degli Houx

ore 23.00: Fuochi d’artificio e proseguimento del ballo

Informazioni: 02 35 93 40 50 (municipio)

Espanol :

Programa de fin de semana:

Domingo 13 de julio :

– De 8h30 a 12h30 ? Concentración de coches clásicos Club 2CV ? Aparcamiento Louis Philippe

– de 18h30 a 21h30 ? Aparcamiento de la piscina

Barbacoa de los bomberos ? Mini concierto de la Banda Municipal de Aumale

– 22.00 h Desfile de antorchas para inaugurar las animaciones del 14 de julio Salida desde el aparcamiento de la piscina

Información: 02 35 93 40 50 (ayuntamiento)

Lunes 14 de julio :

Conmemoraciones matinales

– 10:30 h: Reunión de las autoridades locales en el patio del Ayuntamiento / Manifestación en el Memorial de Guerra / Colocación de coronas y entrega de diplomas y condecoraciones. Participación de la Harmonie Municipale

– 11h15 ? Revista de los bomberos y desfile por la ciudad.

– 12h00: Vin d’honneur en el salón de la mantequilla

A partir de las 14h00: Juegos hinchables para niños / Juegos en la piscina municipal

21.00 h: Baile popular gratuito ? Étangs villa des Houx

23.00 h: Fuegos artificiales y continuación del baile

Información: 02 35 93 40 50 (ayuntamiento)

L’événement Fête Nationale et feu d’artifice à Aumale Aumale a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle