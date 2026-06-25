Fête nationale et feu d’artifice à Harfleur Harfleur

Harfleur

Fête nationale et feu d’artifice à Harfleur

55 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Cette année, le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet change de décor afin de s’adapter aux travaux en cours liés au tramway, qui rendent le site habituel inaccessible. Cette évolution est aussi l’occasion pour la Ville de proposer une formule renouvelée, pensée pour offrir davantage de confort, de convivialité et une ambiance encore plus festive !

Pour cette édition, rendez-vous dans le magnifique cadre du parc de l’Hôtel de Ville afin de profiter d’une soirée estivale placée sous le signe du partage et de la fête. Dès le début de soirée, le public pourra se retrouver autour d’un moment convivial avec la présence de jeux, structures gonflables, foodtrucks et d’un bal populaire animé par le groupe Le Club François.

À la tombée de la nuit, place au spectacle avec le feu d’artifice musical Legendes de Feu, véritable point d’orgue de la soirée. Plongez au cœur des Légendes de Feu, un spectacle musical et pyrotechnique où les flammes racontent les mythes d’un autre temps. Entre voyage épique et féerie, les étincelles deviennent dragons, héros et étoiles dansantes, pour une aventure celtique envoûtante où a lumière et le feu réinventent la légende.

Et parce qu’une belle soirée ne s’arrête pas après les dernières fusées, la fête se poursuivra ensuite avec le retour du bal populaire, pour prolonger ce moment festif et faire danser petits et grands.

Cette nouvelle organisation permettra également une meilleure accessibilité, un accueil facilité et sécurisé, tout en conservant l’esprit populaire et rassembleur qui fait le succès du 13 juillet à Harfleur.

Une nouvelle formule, une nouvelle ambiance dans un cadre exceptionnel, mais toujours la même envie se retrouver et célébrer ensemble l’été et la Fête nationale !

Devant la mairie Animations à partir de 14h00 (jeux, ateliers…), structures gonflables

18h00 foodtrucks

20h30 Bal populaire avec le groupe Le Club François

Du port d’Alexandrie à celui du Havre, il n’y a qu’un pas. Des Beatles à Larusso, en passant par France Gall, Téléphone ou encore Britney Spears, Club François ravive et chante ces mêmes mélodies qui ont bercé notre enfance sur la route des vacances.

Bienvenue au Club !

23h Feu d’Artifice Musical Légende de Feu. .

55 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 00

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English : Fête nationale et feu d’artifice à Harfleur

L’événement Fête nationale et feu d’artifice à Harfleur Harfleur a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie