Fête nationale et feu d’artifice Parc Lecoq Biganos

Fête nationale et feu d’artifice Parc Lecoq Biganos dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale et feu d’artifice

Parc Lecoq Avenue de la Libération Biganos Gironde

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-14

2025-07-13

Deux jours de fête à Biganos pour célébrer ensemble la Fête nationale !

Au programme :

– Repas festif

– Concert & DJ set

– Bal des pompiers

– Tournoi de pétanque

– Food truck

– Feu d’artifice

Un grand merci aux associations boïennes mobilisées pour faire de ces journées un moment convival et festif le Comité des Fêtes, l’ABC, la Pétanque Boïenne, l’Amicale des sapeurs-pompiers… et la Ville de Biganos !

On vous attend nombreux au parc Lecoq. .

Parc Lecoq Avenue de la Libération Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 94 50

