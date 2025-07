Fête Nationale et Feu d’artifice Place de la Mairie Champagney

Fête Nationale et Feu d’artifice Place de la Mairie Champagney lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale et Feu d’artifice

Place de la Mairie D4 Champagney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 16:45:00

fin : 2025-07-14 23:45:00

Date(s) :

2025-07-14

La commune de Plancher-Bas organise la Fête Nationale sur la Place de la Mairie.

Le programme de la journée :

– Rassemblement Place de la Libération 16h45

– Cérémonie patriotique à 17h

– Présentation du CPI à 17h30

– Inauguration de la Salle Georges Brassens et verre de l’amitié à 18h00

– Percussions brésiliennes avec les BatouBled’Arts 18h30

– Drôle de rencontre (variété musette) en concert à 20h00

– Dj K’Dance 90 jusqu’à 1h

– Défilé de lampions et fanfare

– Feu d’artifice à 21h30

Structures gonflables pour les enfants gratuites de 17h30 à 20h30

Buvette et restauration sur place .

Place de la Mairie D4 Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 13 39

English : Fête Nationale et Feu d’artifice

German : Fête Nationale et Feu d’artifice

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête Nationale et Feu d’artifice Champagney a été mis à jour le 2025-07-01 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD