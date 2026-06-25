Fête nationale et feu d’artifice Gréez-sur-Roc
Fête nationale et feu d’artifice Gréez-sur-Roc samedi 11 juillet 2026.
Gréez-sur-Roc
Fête nationale et feu d’artifice
Grands champs Gréez-sur-Roc Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Animation musicale avec la banda Los Thorignos . Plateau repas à réserver. Structure gonflable pour les enfants.
Feu d’artifice. .
Grands champs Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 25 56 04
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L’événement Fête nationale et feu d’artifice Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays Perche Sarthois