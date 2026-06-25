Gréez-sur-Roc

Fête nationale et feu d’artifice

Grands champs Gréez-sur-Roc Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Animation musicale avec la banda Los Thorignos . Plateau repas à réserver. Structure gonflable pour les enfants.

Feu d’artifice. .

Grands champs Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 25 56 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête nationale et feu d’artifice Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays Perche Sarthois