Fête nationale et feu d’artifice Phalsbourg

Fête nationale et feu d’artifice Phalsbourg dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale et feu d’artifice

Place d’Armes Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 18:45:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

18h45 prise d’armes et défilé autour de la place d’Armes 21h30 distribution des lampions sur le parvis de la mairie puis défilé des enfants 23h feu d’artifice 23h30 bal populaire avec DJ Lars. Buvette et restauration sur place.Tout public

Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 00

English :

6:45pm: taking up arms and parade around the Place d’Armes 9:30pm: distribution of lanterns in front of the town hall, followed by a children’s parade 11pm: fireworks 11:30pm: popular dance with DJ Lars. Refreshments and catering on site.

German :

18.45 Uhr: Waffenübernahme und Umzug um den Place d’Armes 21.30 Uhr: Verteilung der Lampions auf dem Rathausvorplatz, dann Kinderumzug 23 Uhr: Feuerwerk 23.30 Uhr: Volkstanz mit DJ Lars. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

ore 18.45: presa d’armi e sfilata in Place d’Armes Ore 21.30: distribuzione di lanterne davanti al Municipio, seguita da una sfilata di bambini Ore 23.00: fuochi d’artificio Ore 23.30: ballo popolare con DJ Lars. Rinfresco e ristorazione sul posto.

Espanol :

18.45 h: toma de armas y desfile por la plaza de Armas 21.30 h: reparto de farolillos delante del Ayuntamiento, seguido de un desfile infantil 23.00 h: fuegos artificiales 23.30 h: baile popular con DJ Lars. Refrescos y catering in situ.

L’événement Fête nationale et feu d’artifice Phalsbourg a été mis à jour le 2025-07-08 par OT PAYS DE PHALSBOURG