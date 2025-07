Fête nationale et retraite aux flambeaux Soultzbach-les-Bains

Fête nationale et retraite aux flambeaux Soultzbach-les-Bains lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale et retraite aux flambeaux

Soultzbach-les-Bains Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Célébration du 14 juillet dans le plus petit village médiéval d’Alsace avec la célèbre retraite aux flambeaux.

A partir de 18h00, place du Vereins Hüss, vous êtes conviés à la soirée du 14 Juillet.

(Petite restauration Tartes flambées, Frites, Merguez, Saucisses chaudes, …)

Programme détaillé

21 h 30 Distribution des lampions aux enfants à la caserne des pompiers

21 h 30 Rassemblement devant la caserne des pompiers

¿ Composition du cortège Pompiers, Musique, Anciens Combattants, Conseil Municipal,

Enfants, Population.

21 h 45 Déroulement cérémonie

¿ Défilé selon l’itinéraire suivant Rue de l’Eglise, Rue des Bains, rue de la Porte Neuve, Grand’rue,

rue du Rempart, Grand-rue, rue de l’Eglise jusqu’au Monument aux Morts ;

¿ Dépôt d’une gerbe ;

¿ Sonnerie aux Morts ;

¿ Exécution de la Marseillaise par l’entente musicale du Krebsbach et le public ;

¿ Retour à la caserne des Pompiers et fin de la cérémonie.

23 h 00 Feu d’artifice .

Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 11 16 maire@soultzbach.com

English :

Celebration of the 14th of July in the smallest medieval village of Alsace with the famous torchlight procession.

German :

Feierlichkeiten zum 14. Juli im kleinsten mittelalterlichen Dorf des Elsass mit dem berühmten Fackelzug.

Italiano :

Celebrazione del 14 luglio nel più piccolo villaggio medievale dell’Alsazia con la famosa fiaccolata.

Espanol :

Celebración del 14 de julio en el pueblo medieval más pequeño de Alsacia con la famosa procesión de antorchas.

L’événement Fête nationale et retraite aux flambeaux Soultzbach-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme de la vallée de Munster