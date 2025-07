Fête nationale Étrépagny

Fête nationale Étrépagny dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Place de l’Hôtel de ville Étrépagny Eure

Dimanche 13 juillet :

– À 21h30 retraite aux flambeaux, départ devant l’Hôtel de ville.

Lundi 14 juillet :

– À 10h revue du corps des Sapeurs-Pompiers, place de l’Hôtel de ville, avec la participation de Friday Music Friends

– À 11h45 verre de l’amitié offert par la municipalité à la salle Jacques Brel

– À 12h grand pique-nique citoyen à la salle Jacques Brel

– À 16h30 Tirage au sort de 3 paniers garnis (réservé aux participants du pique-nique)

Pique-nique sur inscription. Apportez juste votre pique-nique, la municipalité mettra à disposition tables et chaises. Attention pas de barbecue, apportez un repas froid.

Place de l’Hôtel de ville Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr

English : Fête nationale

Sunday July 13:

– 9:30pm: Torchlight procession, departing from in front of the Town Hall.

Monday July 14:

– 10 a.m.: fire department review, Place de l’Hôtel de Ville, with Friday Music Friends

– 11:45 a.m.: « verre de l’amitié » offered by the municipality at the Salle Jacques Brel

– 12pm: Large citizens’ picnic in Salle Jacques Brel

– 4.30pm: Draw for 3 baskets (reserved for picnic participants)

Picnic upon registration. Just bring your own picnic, and the municipality will provide tables and chairs. Please note: no barbecues, bring a cold meal.

German :

Sonntag, den 13. Juli :

– Um 21.30 Uhr: Fackelzug, Start vor dem Rathaus.

Montag, 14. Juli:

– Um 10 Uhr: Revue des Feuerwehrkorps, Rathausplatz, unter Mitwirkung der Friday Music Friends

– Um 11.45 Uhr: Von der Stadtverwaltung angebotener Umtrunk im Jacques Brel-Saal

– Um 12 Uhr: Großes Bürgerpicknick im Jacques Brel-Saal

– Um 16.30 Uhr: Verlosung von 3 Präsentkörben (nur für die Teilnehmer des Picknicks)

Picknick nach vorheriger Anmeldung. Bringen Sie nur Ihr Picknick mit, die Gemeinde stellt Tische und Stühle zur Verfügung. Achtung: kein Grill, bringen Sie eine kalte Mahlzeit mit.

Italiano :

Domenica 13 luglio:

– Ore 21.30: Fiaccolata con partenza davanti al Municipio.

Lunedì 14 luglio:

– Ore 10.00: Rassegna dei Vigili del Fuoco, Place de l’Hôtel de Ville, con la partecipazione degli Amici della Musica del Venerdì

– Ore 11.45: aperitivo offerto dal Comune nella Salle Jacques Brel

– Ore 12.00: picnic dei grandi cittadini nella Salle Jacques Brel

– Ore 16.30: estrazione di 3 cesti di dolci (riservati ai partecipanti al picnic)

Picnic su iscrizione. Portate il vostro picnic e il Comune metterà a disposizione tavoli e sedie. Attenzione: niente barbecue, portare un pasto freddo.

Espanol :

Domingo 13 de julio:

– 21.30 h: Procesión de antorchas, con salida frente al Ayuntamiento.

Lunes 14 de julio:

– 10.00 h: revista de los bomberos, plaza del Hôtel de Ville, con la participación de los Amigos de la Música de los Viernes

– 11.45 h: Copas ofrecidas por el ayuntamiento en la Salle Jacques Brel

– 12.00 h: gran picnic ciudadano en la Sala Jacques Brel

– 16.30 h: Sorteo de 3 cestas de golosinas (reservadas a los participantes en el picnic)

Picnic al inscribirse. Traiga su propio picnic, el ayuntamiento pondrá mesas y sillas. Atención: nada de barbacoas, traiga comida fría.

