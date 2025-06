Fête nationale Zac de la Feltiere, Fameck 14 juillet 2025 19:00

Moselle

Fête nationale Zac de la Feltiere, Avenue de la Feltière Fameck Moselle

Venez célébrer la Fête nationale à Fameck !

Au programme :

– Distribution de petits gadgets et drapeaux

– Concert avec le groupe Popcorn

– Feu d’Artifice

Buvette et restauration sur placeTout public

Zac de la Feltiere, Avenue de la Feltière

Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 88 22 22 mairie@ville-fameck.fr

English :

Come and celebrate the Fête nationale in Fameck!

On the program:

– Distribution of small gadgets and flags

– Concert with the Popcorn band

– Fireworks display

Refreshments and food on site

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag in Fameck!

Auf dem Programm stehen:

– Verteilung von kleinen Gadgets und Flaggen

– Konzert mit der Gruppe Popcorn

– Feuerwerk

Getränke und Essen vor Ort

Italiano :

Venite a festeggiare la Fête nationale a Fameck!

In programma:

– Distribuzione di piccoli gadget e bandiere

– Concerto con il gruppo Popcorn

– Spettacolo pirotecnico

Rinfresco e cibo in loco

Espanol :

¡Venga a celebrar la Fiesta Nacional en Fameck!

En el programa:

– Distribución de pequeños artilugios y banderas

– Concierto del grupo Popcorn

– Castillo de fuegos artificiales

Refrescos y comida in situ

