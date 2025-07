Fête nationale Fenioux

Fenioux

14 juillet 2025

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Lundi 14 juillet, au stade à 15 h,

concours de pétanque ; à 15 h 30,

initiation au basket et concours

de lancers francs ; de 16 h à 18 h,

tours de petit train, pêche à la

ligne, maquillage, jeux en bois ;

à 18 h, remise des prix du

concours ; à 19 h, démonstration

équestre ; à 19 h 30,

rafraîchissement offert par la

municipalité ; à 20 h 30, début

du repas ; à 22 h 30, retraite aux

flambeaux ; à 23 h, feu d’artifice

et soirée dansante.

Réservation pour le repas avant

le 5 juillet 06.77.25.15.52 ou au 06.18.14.04.64

Repas 14€ adultes et 6€ pour les enfants. .

Stade municipal Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 68 13 57

