Des lampions seront distribués aux enfants. Les membres du FCF proposeront une petite restauration et vous feront passer une agréable soirée en musique, en attendant le spectacle pyrotechnique, vers 23h30.

Début des festivités à 19h sur la place du Huit Février 1945 (salle des fêtes), petite restauration.

Accueil sur la Place Mirande à 21h distribution de lampions, sérénade de la clique des pompiers et de l’entente musicale, dépôt de gerbe. Défilé vers la salle des fêtes à 22h. Feu d’artifice à 23h30 suivi d’un bal populaire. 0 .

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 60 02 mairie@fessenheim.fr

English:

Lanterns will be distributed to children. The members of the FCF will propose a small restoration and will make you spend a pleasant evening in music, while waiting for the pyrotechnic show, towards 23h30.

German:

An die Kinder werden Lampions verteilt. Die Mitglieder des FCF werden kleine Speisen und Getränke anbieten und Ihnen einen angenehmen Abend mit Musik bereiten, während Sie auf das Feuerwerk gegen 23:30 Uhr warten.

Italiano:

Ai bambini verranno distribuite delle lanterne. I membri della FCF serviranno un leggero rinfresco e offriranno una piacevole serata di musica in attesa dello spettacolo pirotecnico delle 23.30 circa.

Espanol:

Se repartirán linternas a los niños. Los miembros de la FCF servirán refrescos y amenizarán la velada con música mientras se espera el espectáculo de fuegos artificiales alrededor de las 23.30 horas.

