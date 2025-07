Fête nationale & Feu d’artifice à Réalcamp Réalcamp

Fête nationale & Feu d’artifice à Réalcamp Réalcamp dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale & Feu d’artifice à Réalcamp

Centre du village Réalcamp Seine-Maritime

21h30 Rendez-vous à la salle des fêtes pour la distribution de lampions et le départ de la retraite aux flambeaux rythmée par l’Avenir Réalcampois.

23h30 Feu d’artifice au stade de football

Infos 02 35 93 75 23

Lundi 14 juillet

12h30 Repas moules-frites organisé par le comité des fêtes.

Réservation obligatoire avec le coupon-réponse et le paiement à la mairie.

Tarifs 16€/adulte 8€/Enfant -12ans) Boissons non comprises

Apéritif offert par la commune

Menu Moules ou Rôti de porc froid Frites /Fromage / Dessert / Café

Infos 02 35 93 75 23

Centre du village Réalcamp 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 26 36

English : Fête nationale & Feu d’artifice à Réalcamp

Sunday July 13th

9:30pm: We meet at the Salle des Fêtes for the distribution of lanterns and the start of the torchlight procession accompanied by the Avenir Réalcampois.

11:30pm: Fireworks at the soccer stadium

Information: 02 35 93 75 23

Monday July 14th

12:30 pm: Mussels and French fries meal organized by the Comité des fêtes.

Reservations required with reply coupon and payment at the town hall.

Price: 16?/adult 8?/child -12years) Drinks not included

Aperitif offered by the commune

Menu: Mussels or cold roast pork French fries / Cheese / Dessert / Coffee

Information 02 35 93 75 23

German :

Sonntag, den 13. Juli

21:30 Uhr: Treffpunkt an der Festhalle für die Verteilung der Lampions und den Start des Fackelzugs, der vom Avenir Réalcampois rhythmisch begleitet wird.

23.30 Uhr: Feuerwerk im Fußballstadion

Infos: 02 35 93 75 23

Montag, 14. Juli

12.30 Uhr: Moules-frites-Essen, das vom Festkomitee organisiert wird.

Reservierung mit Antwortcoupon und Bezahlung im Rathaus erforderlich.

Preise: 16?/Erwachsener 8?/Kind -12ans) Getränke nicht inbegriffen

Aperitif wird von der Gemeinde angeboten

Menü: Muscheln oder kalter Schweinebraten Pommes frites / Käse / Dessert / Kaffee

Infos: 02 35 93 75 23

Italiano :

Domenica 13 luglio

21.30: ritrovo alla Salle des Fêtes per la distribuzione delle lanterne e l’inizio della fiaccolata accompagnata dall’Avenir Réalcampois.

23.30: spettacolo pirotecnico allo stadio di calcio

Informazioni: 02 35 93 75 23

Lunedì 14 luglio

ore 12.30: Pranzo a base di cozze e patatine fritte organizzato dal Comitato delle feste.

Prenotazione obbligatoria con coupon di risposta e pagamento presso il Municipio.

Prezzi: 16€/adulto 8€/bambino (sotto i 12 anni) Bevande escluse

Aperitivo offerto dal comune

Menu: Cozze o arrosto di maiale freddo Patatine / Formaggio / Dessert / Caffè

Per maggiori informazioni: 02 35 93 75 23

Espanol :

Domingo 13 de julio

21.30 h: Encuentro en la Sala de Fiestas para la distribución de linternas y el inicio del desfile de antorchas acompañado por Avenir Réalcampois.

23.30 h: Castillo de fuegos artificiales en el estadio de fútbol

Información: 02 35 93 75 23

Lunes 14 de julio

12.30 h: Comida a base de mejillones y patatas fritas organizada por el Comité des fêtes.

Reserva obligatoria con cupón de respuesta y pago en el Ayuntamiento.

Precios: 16€/adulto 8€/niño (menores de 12 años) Bebidas no incluidas

Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento

Menú: Mejillones o cerdo asado frío Patatas fritas / Queso / Postre / Café

Para más información: 02 35 93 75 23

