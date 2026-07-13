Fête nationale [FEU D’ARTIFICE ANNULE] Saint-Hilaire-les-Andrésis
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Hilaire-les-Andrésis
Informations pratiques
Saint-Hilaire-les-Andrésis
Fête nationale [FEU D’ARTIFICE ANNULE]
Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez célébrer la fête nationale repas champêtre, retraite aux flambeaux, feux d’artifice, soirée dansante… Réservation obligatoire validée à réception du règlement (du 20/06 au 04/07).
Venez célébrer la fête nationale repas champêtre, retraite aux flambeaux, feux d’artifice, soirée dansante… Réservation obligatoire validée à réception du règlement (du 20/06 au 04/07). .
Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 24 69 28
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English :
Come celebrate the national holiday: a picnic, a torchlight procession, fireworks, a dance… Reservations are required and will be confirmed upon receipt of payment (from June 20 to July 4).
L’événement Fête nationale [FEU D’ARTIFICE ANNULE] Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2026-07-09 par OT 3CBO