Fête Nationale feu d’artifice Dole

Fête Nationale feu d’artifice

Avenue de Lahr Dole Jura

Gratuit

Début : 2025-07-13 20:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Entrée gratuite de 20h30 à 1h du matin buvette et animations sur place !

Au programme, une montée en puissance digne des plus belles nuits d’été :

21h00 MUSER Le meilleur de (Tribute Muse) vous fera vibrer jusqu’à la stratosphère. Frissons garantis.

22h45 Feu d’artifice Le ciel s’enflamme et Dole s’illumine. Un moment suspendu entre rêve et lumière.

23h15 DJ Old School Pour les infatigables, place à la danse et aux tubes d’hier et d’aujourd’hui. La nuit est encore jeune, et elle compte bien le faire savoir. .

Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 79 79

