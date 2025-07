Fête nationale feu d’artifice Domfront Domfront en Poiraie

Fête Nationale

Le traditionnel feu d’artifice organisé pour la fête nationale sera tiré le dimanche 13 juillet 2025.

La municipalité vous donne rendez-vous devant le parc du château, vers 22h30-23h00.

gratuit

Organisé par la ville de Domfront

parc du château Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 17 60 tourisme@villededomfront.fr

English : Fête nationale feu d’artifice Domfront

Bastille Day

The traditional fireworks display for the Fête Nationale will take place on Sunday July 13, 2025.

We look forward to seeing you in front of the château park, at around 10.30-11.00 pm.

free of charge

Organized by the town of Domfront

German :

Nationalfeiertag

Das traditionelle Feuerwerk anlässlich des Nationalfeiertags wird am Sonntag, den 13. Juli 2025, abgefeuert.

Die Stadtverwaltung lädt Sie gegen 22:30-23:00 Uhr zum Treffpunkt vor dem Schlosspark ein.

kostenlos

Organisiert von der Stadt Domfront

Italiano :

Giornata della Bastiglia

Il tradizionale spettacolo pirotecnico organizzato per i giorni festivi si terrà domenica 13 luglio 2025.

L’amministrazione comunale vi invita a ritrovarvi davanti al parco del castello intorno alle 22.30-11.00.

gratuito

Organizzato dalla città di Domfront

Espanol :

Día de la Bastilla

El domingo 13 de julio de 2025 tendrá lugar el tradicional castillo de fuegos artificiales organizado con motivo de las fiestas patronales.

El ayuntamiento le invita a reunirse frente al recinto del castillo hacia las 22.30-23.00 h.

gratuito

Organiza: Ayuntamiento de Domfront

