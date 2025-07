Fête nationale Feu d’artifice du 14 juillet à La Rochelle Sur l’eau, à proximité de la balise Richelieu La Rochelle

Sur l’eau, à proximité de la balise Richelieu Port de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-07-14 22:40:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

La fête nationale du 14 juillet à La Rochelle et son traditionnel feu d’artifice.

Sur l’eau, à proximité de la balise Richelieu Port de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 51 51

English : Bank holidays Fireworks on 14 July

The national holiday of July 14 in La Rochelle and its traditional fireworks.

German : Nationalfeiertag Feuerwerk am 14. Juli

Der Nationalfeiertag am 14. Juli in La Rochelle und sein traditionelles Feuerwerk.

Italiano :

Le celebrazioni del Giorno della Bastiglia a La Rochelle e il suo tradizionale spettacolo pirotecnico.

Espanol : Días festivos Fuegos artificiales el 14 de julio

La fiesta nacional del 14 de julio en La Rochelle y sus tradicionales fuegos artificiales.

