Fête Nationale & feu d’artifice Varennes-Changy 14 juillet 2025 19:00

Loiret

Fête Nationale & feu d’artifice Varennes-Changy Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Fête Nationale & feu d’artifice

Fête Nationale & feu d’artifice repas à 19h kir ou jus de fruits, paëlla, fromages et pêche melba. (Sur réservation avant le 7 juillet). 23h feu d’artifice à l’étang communal, organisé par la municipalité. Suivi d’un bal animé par Fabe The One et d’une buvette. 20 .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 50 41 varenneschangy.mairie@wanadoo.fr

English :

Fête Nationale & fireworks

German :

Nationalfeiertag & Feuerwerk

Italiano :

Festa nazionale e fuochi d’artificio

Espanol :

Fiesta Nacional y fuegos artificiales

L’événement Fête Nationale & feu d’artifice Varennes-Changy a été mis à jour le 2025-06-17 par OT GATINAIS SUD