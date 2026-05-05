La Chaux-du-Dombief

Fête nationale, feux d’artifice et soirée dansante

Stade municipal La Chaux-du-Dombief Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fête nationale et feux d’artifice à La Chaux-du-dombief lundi 13 juillet 2026. Buvette, restauration sur place à partir de 19h.

Au menu info à venir

Feu d’artifice à 22h, suiviS d’une soirée dansante (bal) animée par DJ Minoritaire.

Organisée par l’association Espérance Nature et Patrimoine, en partenariat avec la commune. .

Stade municipal La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 83 98 42

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English : Fête nationale, feux d’artifice et soirée dansante

L’événement Fête nationale, feux d’artifice et soirée dansante La Chaux-du-Dombief a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX