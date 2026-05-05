Fête nationale, feux d’artifice et soirée dansante La Chaux-du-Dombief
Fête nationale, feux d’artifice et soirée dansante La Chaux-du-Dombief lundi 13 juillet 2026.
La Chaux-du-Dombief
Fête nationale, feux d’artifice et soirée dansante
Stade municipal La Chaux-du-Dombief Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête nationale et feux d’artifice à La Chaux-du-dombief lundi 13 juillet 2026. Buvette, restauration sur place à partir de 19h.
Au menu info à venir
Feu d’artifice à 22h, suiviS d’une soirée dansante (bal) animée par DJ Minoritaire.
Organisée par l’association Espérance Nature et Patrimoine, en partenariat avec la commune. .
Stade municipal La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 83 98 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête nationale, feux d’artifice et soirée dansante
L’événement Fête nationale, feux d’artifice et soirée dansante La Chaux-du-Dombief a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX